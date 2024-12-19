Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Генерал ФСБ рассказал, как украинская ЦИПСО использует блогеров

Генерал ФСБ рассказал, как украинская ЦИПСО использует блогеров

В условиях ведения боевых действий нельзя верить на слово Информационные операции давно стали одной из форм ведения боевых действий, и надо внимательно относится к тем сообщениям, которые тиражируются в Интернете, в том числе при помощи многочисленных блогеров.

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