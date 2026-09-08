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Татар-информ

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Юрист Стратулат объяснила разницу между цифровым и безналичным рублем

Юрист Стратулат объяснила разницу между цифровым и безналичным рублем

С начала сентября в России вступил в силу закон о введении цифрового рубля. Юрист Анна Стратулат в эфире телеканала «Крым 24» рассказала, чем новая форма денег отличается от безналичных средств.

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