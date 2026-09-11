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Бум ИИ возрождает интерес венчурных инвесторов к рискованным проектам

Бум искусственного интеллекта возрождает интерес инвесторов к рискованным так называемым moonshot-инвестициям (высокорискованных прорывных идей, которые способны изменить мир — FM).

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