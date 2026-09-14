В России в продаже найден отличный городской автомобиль чуть дороже миллиона

Китайским покупателям забавный 3,3-метровый хэтчбек предлагают сразу в трех вариантах исполнения. Ценник колеблется от 48 000 до 63 000 юаней – по нынешнему курсу это примерно 420-550 тысяч рублей.
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