Ирина Пегова вышла в свет на фоне слухов о тайной помолвке с бойфрендом Сергеем Мариным, который на 10 лет моложе нее.
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