В Барнауле трех бизнесменов будут судить за хищения при строительстве спортобъекта

В ближайшие дни будет назначена дата первого судебного заседания В Барнауле трое руководителей коммерческих организаций предстанут перед судом по обвинению в хищении денег при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает алтайский СК.
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