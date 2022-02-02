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Зампостпреда РФ заявил, что Германия избирательна в соблюдении политических принципов ОБСЕ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Германии избирательны в соблюдении политических принципов, закрепленных в основополагающих документах ОБСЕ.

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