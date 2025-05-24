Ферментация в косметологии: почему ферментированная косметика лучше обычной?

А вы знали, что главное, на что стоит обращать внимание в уходе за лицом, телом и волосами, — это не очищение, увлажнение или питание? Самое важное — поддержка микробиома кожи! Потому что ее поверхность не стерильна.
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