Пункт-А

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Это здорово! Поздравляем Думу Астраханской области. А вот к названию статьи вопрос - . welcome обязательно впихивать...На заседание парл...
  • Валерий Соловьев
    Что-то странные названия медалей. Небось ведомственные МО.Астраханский депу...
  • Леонид Ла Рошель
    Очень хорошо. Возможно откроется "юго-восточный канал" сбыта леса и лесопродукции, после закрытия "западного", в Гейр...На дноуглубление ...

В Астрахани зафиксировано 250 нарушений с участием велосипедистов и самокатчиков

В Астрахани зафиксировано 250 нарушений с участием велосипедистов и самокатчиков

По словам представителей администрации города и астраханской полиции, число происшествий растёт. Согласно правилам, электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности должны передвигаться исключительно по специально отведённым дорожкам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх