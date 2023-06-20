В Астрахани зафиксировано 250 нарушений с участием велосипедистов и самокатчиков

По словам представителей администрации города и астраханской полиции, число происшествий растёт. Согласно правилам, электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности должны передвигаться исключительно по специально отведённым дорожкам.
По словам представителей администрации города и астраханской полиции, число происшествий растёт. Согласно правилам, электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности должны передвигаться исключительно по специально отведённым дорожкам.
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