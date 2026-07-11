Геннадий Бережнов

У Черного моря обнаружили принадлежащий НАТО самолет ДРЛО, но ты трогать его не моги за его принадлежность США!И идентифицировать объекты на расстоянии до 400 километров. В условиях войны это не допустимо! Но кто скажет гегемону об этом!