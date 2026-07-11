У побережья Черного моря обнаружили принадлежащий НАТО самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry.
У Черного моря снова обнаружили самолет НАТО
Комментарии
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Александр Пономарев
Валите их! Работайте, братья! Отправьте туда дрон с ПЗРК. Пусть потом доказывают.
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Геннадий Бережнов
У Черного моря обнаружили принадлежащий НАТО самолет ДРЛО, но ты трогать его не моги за его принадлежность США!И идентифицировать объекты на расстоянии до 400 километров. В условиях войны это не допустимо! Но кто скажет гегемону об этом!
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