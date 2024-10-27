Все смешали и в духовку. Нереально вкусный пирог с картофелем и мясом

Пирог с картофелем и мясом — это одно из самых популярных и питательных блюд в славянской кухне. Он сочетает в себе множество ароматов и текстур, делая его идеальным вариантом как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.
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