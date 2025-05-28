Захарова: словосочетание "милитаризация Европы" может стать словом года

Словосочетание "милитаризация Европы" может стать словом 2025 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя заявление Германии о том, что с Украины сняли ограничения на дальность применения западного оружия, а также призывы европейских чиновников увеличивать военные бюджеты на оборону.