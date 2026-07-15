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Не только шаги и калории: как выбрать фитнес-браслет для тренировок и контроля активности

Не только шаги и калории: как выбрать фитнес-браслет для тренировок и контроля активности

Фитнес-браслеты давно перестали быть просто устройствами для подсчета шагов. Сегодня они умеют отслеживать активность, оценивать нагрузку, фиксировать тренировки и помогать пользователю следить за изменениями своих показателей.

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