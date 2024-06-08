На ПМЭФ можно было задать вопрос миллиардеру

Сегодня завершающий день работы Петербуржского международного экономического форума. Сразу после IT - завтрака, на энергетической панели форума с докладом выступил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
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