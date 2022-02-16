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А почему это пахнет рванувшей АЭС?

А почему это пахнет рванувшей АЭС?

Украина запросила международную помощь НАТО на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций "разного характера", которые могут затронуть гражданское население, обратившись не куда-нибудь, а в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы - это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе.

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