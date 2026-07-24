Атаки на порты и грузовые суда не прекращаются, Киев отрезают от Чёрного моря Отсечение бандеровского режима от морских поставок продолжается, ро.
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Атаки на порты и грузовые суда не прекращаются, Киев отрезают от Чёрного моря Отсечение бандеровского режима от морских поставок продолжается, ро.
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