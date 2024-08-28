Минобороны РФ обнародовало архивные документы об освобождении Западной Украины

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российское Минобороны в день 80-й годовщины освобождения Западной Украины запустило новый исторический проект с вошедшими в него рассекреченными архивами о подготовке и проведении Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции.