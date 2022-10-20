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«Финикс» победил «Даллас», отыграв 22 очка по ходу матча

«Финикс» победил «Даллас», отыграв 22 очка по ходу матча

«Финикс» начал сезон с домашней победы над «Далласом» – 107:105. «Санз» удалось совершить крупный камбек, отыгравшись с «-22».

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