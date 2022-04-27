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Почему Россия отказалась от своей доли контрибуции с Франции после победы над Наполеоном?

Почему Россия отказалась от своей доли контрибуции с Франции после победы над Наполеоном?

С древних времён страна, победившая в войне, налагала на побеждённую страну (если только не завоёвывала её окончательно) контрибуцию, выражавшуюся в выплате определённой мирным договором суммы материальных ценностей звонкой монетой или товарами.

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