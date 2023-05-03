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Клопп про 1:0 с «Фулхэмом»: «Алиссон чуть не разрыдался после сухого матча. Для «Ливерпуля» это редкость»

Клопп про 1:0 с «Фулхэмом»: «Алиссон чуть не разрыдался после сухого матча. Для «Ливерпуля» это редкость»

«Я очень рад. Это крайне сильный соперник. Я с максимальным уважением отношусь к работе Марку Силвы. Думаю, мы контролировали игру значительную часть первого тайма, но после перерыва игра раскрылась.

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