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Ивановские новости

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Ивановец потратил на несостоявшийся концерт Канье Уэста более 20 тысяч рублей

Ивановец потратил на несостоявшийся концерт Канье Уэста более 20 тысяч рублей

Михаил, житель Иванова, купил билет на концерт Канье Уэста в Петербурге за 20 900 рублей в первый день продаж.

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