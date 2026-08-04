Грузовое судно под турецким флагом, перевозившее фрукты и овощи в Россию, атакованное Украиной вблизи Новороссийска.
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Грузовое судно под турецким флагом, перевозившее фрукты и овощи в Россию, атакованное Украиной вблизи Новороссийска.
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