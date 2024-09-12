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Аргументы и Факты

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Мария Захарова: Россия вынуждена противостоять антикультуре Запада

Мария Захарова: Россия вынуждена противостоять антикультуре Запада

Русскую культуру всячески пытаются отменить. Так считает пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.«Из современных международных отношений вымываются понятия культуры, - сказала Мария Захарова в Эрмитаже (Санкт-Петербург), на X Форуме объединенных культур.

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