Русская многодетная семья с 10 детьми: без шанса на квартиру

Русский Колоколъ Много жилья строится в Москве. Но для других. Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Бывший военный ютится в коммуналке во Внукове, потому что существующие нормы в столице не позволяют семье встать на очередь.
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