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Русская многодетная семья с 10 детьми: без шанса на квартиру

Русская многодетная семья с 10 детьми: без шанса на квартиру

Русский Колоколъ Много жилья строится в Москве. Но для других. Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Бывший военный ютится в коммуналке во Внукове, потому что существующие нормы в столице не позволяют семье встать на очередь.

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Комментарии
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Семен Демин
А что же вы хотели - квартиры нужны мигрантам. Когда об&#39;являли год семьи, надо было уточнить - год мигрантской семьи. Это было бы честно
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2 час.
Людмила Симонова
И почему все хотят в Москву, для многодетной семьи это дурдом
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1 час.
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