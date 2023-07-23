В Москве +21°С, кратковременные дожди с грозами

Столичный регион в воскресенье, 23 июля ожидает достаточно тёплая погода, облачно, кратковременные дожди с грозами, воздух прогреется до +21°С тепла.
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