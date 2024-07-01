Тех кто собою страну защищал, Тех кто навстречу врагу смело встал, Кто не боялся ни пуль ,ни преград, Кто шел воевать не ради наград, С праздником Вас от души поздравляем, Счастья здоровья успехов желаем .
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Тех кто собою страну защищал, Тех кто навстречу врагу смело встал, Кто не боялся ни пуль ,ни преград, Кто шел воевать не ради наград, С праздником Вас от души поздравляем, Счастья здоровья успехов желаем .