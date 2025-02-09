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Стало известно о подготовке Клуни к разводу с супругой

Стало известно о подготовке Клуни к разводу с супругой

Джордж и Амаль Клуни, которые считаются образцовой парой Голливуда, находятся на грани развода. Проблемы появились у них из-за невероятно загруженных графиков, которые не дают супругам проводить время друг с другом.

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