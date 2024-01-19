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Анастасия Ракова рассказала о начале приема первых пациентов в обновленном корпусе №4 московской больницы №52

Анастасия Ракова рассказала о начале приема первых пациентов в обновленном корпусе №4 московской больницы №52

Пациенты получают всю необходимую лечебно-диагностическую помощь  В рамках модернизации системы здравоохранения Москвы в городской больнице № 52 открылись новые ревматологический и гематологический центры, оснащенные современным оборудованием.

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