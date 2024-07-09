Вакцины, традиционно используемые для борьбы с инфекционными заболеваниями, вскоре могут стать доступными для лечения возрастных болезней, таких как болезнь Альцгеймера и некоторые формы рака

Изображения, созданные искусственным интеллектом.Вакцины, традиционно используемые для борьбы с инфекционными заболеваниями, вскоре могут быть использованы для лечения возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и некоторые формы рака.
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