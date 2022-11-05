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Бросок Джерами Гранта под сирену принес «Портленду» победу над «Финиксом»

Бросок Джерами Гранта под сирену принес «Портленду» победу над «Финиксом»

Форвард «Блэйзерс» Джерами Грант стал автором победного броска под сирену. Грант принес «Портленду» победу над «Финиксом», когда при счете 106:106 получил мяч после ввода из-за боковой линии и броском со средней дистанции отправил его в корзину.

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