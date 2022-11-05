Бросок Джерами Гранта под сирену принес «Портленду» победу над «Финиксом»

Форвард «Блэйзерс» Джерами Грант стал автором победного броска под сирену. Грант принес «Портленду» победу над «Финиксом», когда при счете 106:106 получил мяч после ввода из-за боковой линии и броском со средней дистанции отправил его в корзину.