Медведев: Украина никогда не сможет стать членом НАТО

Цель альянса - превратить Киев в средство уничтожения России У Украины никогда не получится стать членом НАТО, интерес альянса заключается только в том, чтобы превратить страну в средство уничтожения России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.