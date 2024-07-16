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Петербургский дневник

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Медведев: Украина никогда не сможет стать членом НАТО

Цель альянса - превратить Киев в средство уничтожения России У Украины никогда не получится стать членом НАТО, интерес альянса заключается только в том, чтобы превратить страну в средство уничтожения России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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