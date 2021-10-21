Покушения на «вождей» СССР: самые известные

Любители историиПолитикаПокушения на «вождей» СССР: самые известные 7 ноября 1990 года Александр Шмонов пришёл на Красную площадь, но настроение у него было не праздничное.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ШиховцевВот что с Хрущём не получилось и с пятнистым, искренне жаль.Mike MikeДа надо было первых двоих ублюдков завалить и Россия стала бы нормальной страной гораздо раньше.ВКВасилий Коликов1. Каплан не могла стрелять в Лукича, она была полуслепая, а подобраться ближе к мишени ей не удалось. Раненый спрашивал: "Его схватили?", т.е. он видел покушавшегося и распознал в нем мужчину. Мужчину видел и шофер Гиль, а добровольцы (не исключено - подельники покушавшегося) схватили полуслепую тетку, которая по чьему-то наущению (да еще с браунингом!) оказалась рядом с местом преступления. То, что ее изолировали от ВЧК, содержали в подвалах Кремля, допросили всего 1 раз (и она взяла на себя чужие выстрелы, так как хотела "дать товарищам возможность скрыться"), а потом оперативненько расстреляли и сожгли труп - свидетельство того, что кое-кому нужен был мертвый убийца, а не живой свидетель (исполнитель). И этот "кое-кто" - хорошо известен. 2. Хрущ не был мишенью покушения, это домыслы его и его холуев. Крэбб, скорее всего, собирался установить какое-то шпионское оборудование на днище крейсера, поскольку убийство лидера великой державы, находящегося с визитом в своей (для Крэбба) стране стало бы не только мировым скандалом, но и - не исключено - поводом к войне. Хрущу просто внушили, что он - такой супергерой, что его ликвидация - цель враждебной политики СИС и ЦРУ. "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!"Комментировать
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