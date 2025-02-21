Путин: бренды могут вернуться, но российским компаниям нужно преимущество

Процесс возвращения иностранных брендов в Россию необходимо регулировать, так, чтобы отечественные промышленные компании не потеряли тот потенциал, который успели наработать за время санкций, подчеркнул Владимир Путин на заседании Форума будущих технологий.
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