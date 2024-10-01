Вера Брежнева сообщила об отмене гастролей на родном языке

Певица Вера Брежнева объявила об отмене своего тура по Европе. Она отметила, что интерес к билетам на ее выступления действительно существовал, однако решение отменить гастроли было принято из-за действий организаторов, которые, как утверждает артистка, не выполнили свои обязательства по контракту.