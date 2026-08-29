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Пронедра

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Почему публикация карт британских военных объектов вызвала скандал

Почему публикация карт британских военных объектов вызвала скандал

Британская пресса неожиданно оказалась в центре внимания российских экспертов и политических обозревателей после публикации материала с картами расположения военных объектов Соединённого Королевства.

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