Путин: США и РФ могли бы договориться сократить оборонные расходы на 50%

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы обсудить возможность сокращения своих оборонных расходов на 50%, при этом Китайская Народная Республика могла бы присоединиться к этому соглашению.
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