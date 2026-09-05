Муфтий шейх Равиль Гайнутдин рассказал о своем пути к минбару через сцену

Встреча «Минбар и сцена: искусство обращения к сердцу» с председателем духовного управления мусульман РФ муфтий шейхом Равилем Гайнутдином.
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