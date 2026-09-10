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Царьград

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The Wall Street Journal: Пентагон разместит новый батальон у Ирана

The Wall Street Journal: Пентагон разместит новый батальон у Ирана

Поздней осенью Пентагон направит новый батальон морской пехоты на Ближний Восток для замены 11-го экспедиционного батальона.

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