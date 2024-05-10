В Италии стали раздавать перенаселивших остров Аликуди диких коз

На итальянском острове Аликуди количество диких коз в шесть раз превысило число жителей. Мэр одноименного города Риккардо Гулло предложил в качестве решения проблемы раздать животных, после чего со всего мира посыпались предложения, причем спрос значительно превысил предложение, сообщила 10 мая британская The Guardian.