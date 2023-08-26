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Быстров о дебюте Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Вот выйдет он с первых минут, забьет гол, тогда и обсудим. А то уже считаем верховые единоборства»

Быстров о дебюте Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Вот выйдет он с первых минут, забьет гол, тогда и обсудим. А то уже считаем верховые единоборства»

Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмас» (0:0). Россиянин вышел на поле на 75-й минуте.

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