Последний гвоздь в крышку гроба настольных процессоров Intel? AMD подтвердила старт продаж флагманских Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D 12 марта

Старший вице-президент AMD Джек Хьюнх (Jack Huynh) на своей страничке в соцсети X сообщил о том, что продажи новых флагманских процессоров Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D стартуют на следующей неделе — 12 марта.
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