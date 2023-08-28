Российские процессоры пустили с молотка: компания "Байкал" обанкротилась

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лина любимцева

Это и есть НАЧАЛО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИХВАТИЗАЦИИ?!!... Поскольку когда недавно объявили об этой приХватизации, люди стали возмущаться, что кто-то воюет и гибнет, а кто-то руки греет, ПРИЧЕМ ГРЕЮТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ. НАГЛЫЕ РОЖИ.. как всегда!! ВОТ И РЕШИЛИ приХватизировать не мытьем, так катаньем ЗА БЕСЦЕНОК ПРИХАПАТЬ ВСЕ В СВОИ РУКИ?!!... ВОТ СВИНЬИ!! А я предлагаю компанию "Байкал" отдать в руки участников СВО, и чтобы государство спонсировало их деньгами!! ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ЭТО!!