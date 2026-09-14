В Сирии протестующие перекрыли трассу M-5 из-за роста цен на топливо

В Сирии зафиксированы массовые протесты, вызванные ростом цен на топливо. По данным телеканала Alikhbariah, в провинции Идлиб протестующие перекрыли международную трассу M-5, которая является одной из ключевых транспортных артерий страны.
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