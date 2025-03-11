Кто такой Артемий Лебедев на самом деле – скандалы и сколько у него детей на самом деле

Бизнесмен свободно выражает свои мысли, обсуждая в блоге путешествия, политику и творческие проекты. Одни критикуют предпринимателя за использование нецензурной лексики, другие недовольны вторичностью логотипов, созданных его студией, а третьи восхищаются его талантом и остроумием.