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Кто такой Артемий Лебедев на самом деле – скандалы и сколько у него детей на самом деле

Кто такой Артемий Лебедев на самом деле – скандалы и сколько у него детей на самом деле

Бизнесмен свободно выражает свои мысли, обсуждая в блоге путешествия, политику и творческие проекты. Одни критикуют предпринимателя за использование нецензурной лексики, другие недовольны вторичностью логотипов, созданных его студией, а третьи восхищаются его талантом и остроумием.

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