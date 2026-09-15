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Выставка рассказывает о 275-метровой высотке, которую не построили в Зарядье

Выставка рассказывает о 275-метровой высотке, которую не построили в Зарядье

На выставке «ГОСТ. Россия 1967–2006» в Старом Английском дворе можно узнать, как складывалась судьба проектов застройки Зарядья до появления гостиницы «Россия».

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