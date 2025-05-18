Дэвид Бекхэм подарил Овечкину бутсы в честь рекорда в НХЛ

www.globallookpress.com/Cover Images/Keystone Press Agency, Nick Wass/AP/TASS Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм подарил российскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину бутсы в честь рекордного 895-го гола в Национальной хоккейной лиге.
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