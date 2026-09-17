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Царьград

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Магнитная буря G2 накроет Сибирь 17 сентября: советы врачей

Магнитная буря G2 накроет Сибирь 17 сентября: советы врачей

Специалисты астрофизических лабораторий предупреждают о новой волне геомагнитной активности. После непродолжительного ночного затишья планетарный Кp-индекс начнёт расти, и в течение дня его значения будут находиться в диапазоне 5–6 баллов.

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