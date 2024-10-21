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Царьград

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Лионель Месси оформил хет-трик в победе "Интер Майами" над "Нью-Инглэнд"

Лионель Месси оформил хет-трик в победе "Интер Майами" над "Нью-Инглэнд"

Лионель Месси вновь сияет на поле: в матче МЛС "Интер Майами" разгромил "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 6:2.

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