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Министр здравоохранения Британии предложил Маску помочь бороться с педофилией

Министр здравоохранения Британии предложил Маску помочь бороться с педофилией

Глава министерства здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг 3 января предложил американскому предпринимателю Илону Маску помочь стране в борьбе с педофилией благодаря своему положению владельца одной из ведущих соцсетей.

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