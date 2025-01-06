100 школьных автобусов докупят в Алматы в 2025 году

В 2025 году количество автобусов по поручению акима Алматы Ерболата Досаева будет увеличено еще на 100 единиц, что обеспечит еще большее количество учащихся возможностью безопасного и удобного подвоза в учебные заведения.
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