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100 школьных автобусов докупят в Алматы в 2025 году

100 школьных автобусов докупят в Алматы в 2025 году

В 2025 году количество автобусов по поручению акима Алматы Ерболата Досаева будет увеличено еще на 100 единиц, что обеспечит еще большее количество учащихся возможностью безопасного и удобного подвоза в учебные заведения.

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